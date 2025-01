La stilista-imprenditrice Bianca Imbembo lancia nuovo accessorio che mette insieme originalità e sostenibilità

Le bucce d’arancia trovano nuova vita fuori dal cassonetto. L’idea che mette insieme originalità e sostenibilità porta la firma dell’altra metà del cielo. Bianca Imbembo è la stilista-imprenditrice che dopo la nomination Best Practices di Confindustria Salerno per il primo bauletto per donna ricavato da bottiglie di plastica riciclate, torna alla ribalta con il suo brand di accessori Moda Kilesa che si distingue per il suo approccio innovativo, con una forte attenzione alla sostenibilità, alla cultura e all’arte. Come nel caso della creazione delle borse raffiguranti i siti Unesco campani in edizioni limitate, e collaborazioni prestigiose, tra cui quella con il ristorante stellato Don Alfonso 1890 e l’impegno per le occasioni quotidiane all’interno della casa del Grande Fratello dove una delle protagoniste indossa capi e scarpe che portano la firma del marchio campano.

Dalla collaborazione con l’artista Laura Niola, ha creato la borsa ‘Origins’, una fusione di arte scultorea e design di alta Moda. Con lo sguardo rivolto anche alla tecnologia, l’ultimo arrivato in casa Kilesa è il passaporto digitale Nfc che permette ai clienti di scoprire la storia e il processo di produzione di ogni prodotto. “La mia azienda rappresenta il lusso accessibile – spiega la creatrice Bianca Imbembo – inteso come un bene durevole nel tempo e non come un semplice simbolo di status, ed è diventato un brand ricercato e chic, capace di unire la raffinatezza made in Italy con una filosofia di acquisto consapevole”.

Il primo flagship store del brand, aperto nel 2022 nel cuore del quadrilatero della Moda a Napoli, è un luogo di incontro dove si celebrano Moda, cultura e il buon cibo campano.

