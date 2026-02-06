“Cime Tempestose”, la premiere a Londra con Margot Robbie e Jacob Elordi

Le star di “Wuthering Heights” (Cime Tempestose) hanno sfidato la pioggia sul red carpet di Londra per partecipare alla premiere del loro atteso adattamento del celebre romanzo. Tra gli ospiti principali, Margot Robbie e Jacob Elordi hanno attirato l’attenzione dei fan, che hanno accolto la coppia con urla e applausi nonostante il maltempo. Il film, diretto da Emerald Fennell, è uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica e arriverà nelle sale del Regno Unito l’11 febbraio. La premiere londinese rappresenta il primo grande evento pubblico legato al progetto, che rilegge in chiave contemporanea la storia classica di Emily Brontë, tra passioni e drammi familiari.