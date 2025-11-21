Home > Spettacoli > Cinema > Spencer Lofranco è morto, l’attore di “Gotti” e “Jamesy Boy” aveva 33 anni

L’attore canadese Spencer Lofranco è morto all’età di 33 anni. La notizia è stata diffusa dal sito americano Tmz. A confermare la scomparsa dell’artista, noto soprattutto per aver recitato nei film “Gotti’ e “Jamesy Boy” è stato il fratello Santino con un post sui social.

Sulla morte di Lofranco, avvenuta il 18 novembre scorso, è stata aperta un’inchiesta da parte delle autorità della British Columbia, in Canada, sempre secondo Tmz. Le cause del decesso al momento non sono note.

Spencer Lofranco nel giugno 2012 a New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Il fratello Santino Lofranco ha dedicato un post su Instagram al fratello, ricordandolo come una “leggenda”, secondo quando si legge sul sito della rivista People: “Hai cambiato la vita delle persone e ora sei con Dio. Ti amerò per sempre e mi mancherai, Bear. Riposa in pace”.

Spencer Lofranco, i film

Nato a Toronto il 18 ottobre 1992 Spencer Lofranco ha recitato con colleghi del calibro di Angelina Jolie e John Travolta. Tra i film interpretati ci sono Innamorarsi a Middleton (2013), Unbroken (2013) e Jamesy Boy (2014). Nel 2018 ha fatto parte del cast della pellicola “Gotti- Il primo padrino”, diretta da Kevin Connolly e interpretata da John Travolta.