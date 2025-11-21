Spencer Lofranco è morto, l’attore di “Gotti” e “Jamesy Boy” aveva 33 anni

L’attore canadese Spencer Lofranco è morto all’età di 33 anni. La notizia è stata diffusa dal sito americano Tmz. A confermare la scomparsa dell’artista, noto soprattutto per aver recitato nei film “Gotti’ e “Jamesy Boy” è stato il fratello Santino con un post sui social.
Sulla morte di Lofranco, avvenuta il 18 novembre scorso, è stata aperta un’inchiesta da parte delle autorità della British Columbia, in Canada, sempre secondo Tmz. Le cause del decesso al momento non sono note.
Il fratello Santino Lofranco ha dedicato un post su Instagram al fratello, ricordandolo come una “leggenda”, secondo quando si legge sul sito della rivista People: “Hai cambiato la vita delle persone e ora sei con Dio. Ti amerò per sempre e mi mancherai, Bear. Riposa in pace”.
Spencer Lofranco, i film
Nato a Toronto il 18 ottobre 1992 Spencer Lofranco ha recitato con colleghi del calibro di Angelina Jolie e John Travolta. Tra i film interpretati ci sono Innamorarsi a Middleton (2013), Unbroken (2013) e Jamesy Boy (2014). Nel 2018 ha fatto parte del cast della pellicola “Gotti- Il primo padrino”, diretta da Kevin Connolly e interpretata da John Travolta.