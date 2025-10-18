Festa del cinema di Roma, Amendola: “La più mia grande bugia? Felice di essere qui mentre c’è Roma-Inter”

“La mia più grande bugia? Sono contento di essere qui alla Festa del cinema in contemporanea con Roma-Inter di campionato”. Claudio Amendola non si sottrae mai nel manifestare la sua passione per la As Roma. E non lo fa nemmeno nel giorno in cui il suo ultimo film da protagonista, ‘Fuori la verità’ di Davide Minnella, viene presentato alla Festa del cinema di Roma, ironia della sorte, proprio nel giorno di una partita di campionato importante per i tifosi giallorossi. Ad affiancare Claudio Amendola nel film anche Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, i ‘tre Claudi’ come loro simpaticamente si sono definiti in conferenza stampa. Un momento per raccontare le fatiche del fil mma anche per confessare qualche piccola bugia: “La bugia più grande? Non so quale sia la più grande ma tre le più brutte sicuramente quella di aver mentito sotto Covid, a tanti ho detto di essere malata solo per non andare a degli appuntamenti ai quali non volevo andare”. “Io non dico mai bugie – chiarisce lapidaria la Pandolfi – semmai dicono scomode verità. Le bugie non mi piacciono non mi fanno sentire libera”, ha concluso