Festa del Cinema di Roma 2025, Liliana Fiorelli presenta i suoi due progetti

(LaPresse) “Senti l’odorino della ‘Festa del Cinema’ di Roma? Ci sono due progetti che sono in due sezioni diverse. La prima è nella sezione ‘Freestyle’ ed è il film ‘Il grande boccia’, regia di Karen Di Porto e con protagonista Ricky Memphis, un viaggio nella Cinecittà degli anni ’70. L’altra è la serie, evento speciale per ‘Alice nella città’, “L’appartamento sold out’, regia di Giulio Manfredonia e Francesco Apolloni e sono accanto a Giorgio Pasotti”. Così Liliana Fiorelli lancia il doppio appuntamento che la vedrà impegnata nella prossima Festa del Cinema di Roma. L’attrice ricorda, quindi, alcune tra le altre serie televisive a cui ha preso parte: “Forse avete già visto ‘Noi’, su Rai 1? Oppure ‘Non ci resta che il crimine – La Serie’ su Sky, accanto a grandi attori strepitosi”. “Una vera cattiva? Una villain, così si dice – scherza Fiorelli – i ruoli dei cattivi sono i più divertenti!”. E poi un ricordo dal passato, chiamando in causa due mostri sacri come Anna Magnani e Marilyn Monroe: “Cos’hanno in comune? Sono belle e brave, come deve essere un’attrice rispetto ai canoni”, afferma, per poi specificare: “Si sono incontrate all’incirca nel 1960, in occasione della consegna di un premio (il David di Donatello come ‘Miglior attrice straniare’, consegnato a Monroe proprio da Magnani nel 1959 per il film ‘Il principe e la ballerina’, ndr). Da lì nasce il mio racconto, che è diventata la mia tesi di laurea!”, conclude, prima di rispondere all’immancabile ‘in bocca al lupo’.