Il Diavolo Veste Prada 2, le riprese a Milano: il set alla Pinacoteca di Brera – Foto

A Milano si stanno girando le riprese de ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Il set del sequel del celebre film interpretato da Meryl Streep e Anne Hathaway si è spostato alla Pinacoteca di Brera, come mostrano queste foto.

La protagonista della pellicola, nei giorni scorsi, è stata avvistata nel capoluogo lombardo assieme a Donatella Versace, durante le riprese di alcune scene.

Le riprese del film durante una vera sfilata di Dolce & Gabbana

Meryl Streep invece è stata filmata dal vivo durante una sfilata di Dolce & Gabbana, che si è tenuta a fine settembre a Milano. L’attrice torna a indossare i panni di Miranda Priestly per il sequel de “Il diavolo veste Prada”. Con lei c’era anche Stanley Tucci, che interpreta il suo direttore artistico. In un’inaspettata meta-svolta, Anna Wintour, la storica ex direttrice di Vogue Us che ha ispirato il film originale, sedeva proprio di fronte alla Streep durante la sfilata della collezione Dolce & Gabbana Primavera-Estate 2026. L’uscita de ‘Il Diavolo Veste Prada 2’ è prevista per la prossima primavera.