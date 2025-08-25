Mostra Venezia 2025, l’appello degli artisti per Gaza: “No a Gerard Butler e Gal Gadot in Laguna”

Artisti contro il genocidio in Palestina. Arriva da ‘Venice4Palestine’ una lettera-denuncia per il Festival di Venezia. In una lettera chiedono di parlare del genocidio in corso in Palestina, di menzionare quanto sta accadendo, di usare i luoghi dell’arte anche come luoghi di denuncia e dibattito e di non rendere omaggio ad artisti come Gerard Butler e Gal Gadot “che sostengono ideologicamente e materialmente la condotta politica e militare di Israele“.

Il contenuto della lettera

“‘Fermate gli orologi, spegnete le stelle’. Il carico è troppo per continuare a vivere come prima. Da quasi due anni a questa parte ci giungono immagini inequivocabili dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. Assistiamo, incredulә e impotenti, allo strazio di un genocidio compiuto in diretta dallo Stato di Israele in Palestina” si legge nella lettera. “Nessunә potrà mai dire: ‘Io non sapevo, non immaginavo, non credevo’. Tuttә abbiamo visto. Tuttә vediamo. Eppure, mentre si accendono i riflettori sulla Mostra del Cinema di Venezia, rischiamo di vivere l’ennesimo grande evento impermeabile a tale tragedia umana, civile e politica. Lo spettacolo deve continuare, ci viene detto, esortandoci a distogliere lo sguardo – come se il ‘mondo del cinema’ non avesse a che fare con il ‘mondo reale’”.

“E invece è proprio attraverso le immagini, realizzate da colleghә, magari amicә, che abbiamo appreso del genocidio, delle aggressioni violente e anche omicide a registә e autorә in Cisgiordania, della punizione collettiva inflitta al popolo palestinese e di tutti gli altri crimini contro l’umanità commessi dal governo e dall’esercito israeliani. Quelle immagini che in questi mesi sono costate la vita a quasi 250 operatorә dell’informazione palestinesi. La Biennale e la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica dovrebbero celebrare la potenza dell’arte come mezzo di trasformazione, di testimonianza, di rappresentazione dell’umano e di sviluppo della coscienza critica. Ed è proprio questo a renderla uno straordinario mezzo di riflessione, di partecipazione attiva e di resistenza” prosegue la lettera.

“In risposta alle dichiarazioni spesso tiepide, vaghe o, peggio, comode espresse dagli organi di potere, dell’informazione e della cultura, rivendichiamo una posizione chiara e priva di ambiguità: è tempo non solo di empatia ma anche di responsabilità. La semantica, il linguaggio, le parole e le immagini, non sono accessori, specie per chi crede nell’arte: sono una forma di resistenza fondamentale e necessaria. Altrimenti dovremmo arrenderci all’evidenza che essere cineastә o giornalistә, oggi, non ha più alcun senso. Per questo, noi attivistә, giornalistә e professionistə del cinema e dell’audiovisivo crediamo che per una volta lo spettacolo, almeno per qualche momento, debba fermarsi, interrompere il flusso di indifferenza, aprire un varco alla consapevolezza. Chiediamo quindi alla Biennale, alla Mostra, alle Giornate degli Autori e alla Settimana della Critica di prendere una posizione netta e sostenere queste istanze”.

“Rivendichiamo altresì la necessità di spazi e modalità di narrazione per la Palestina rivolgendoci a tuttә coloro che possono e vogliono spostare qualcosa a qualsiasi livello. A Venezia tutti i riflettori saranno puntati sul mondo del cinema, abbiamo tuttә il dovere di far conoscere le storie e le voci di chi viene massacratә anche con la complice indifferenza occidentale. Esortiamo tutti i settori della cultura e dell’informazione a utilizzare, in occasione della Mostra, la propria immagine e i propri mezzi per creare un sottofondo costante di parole e di iniziative: che non venga mai meno la voce della verità sulla pulizia etnica, sull’apartheid, sull’occupazione illegale dei territori palestinesi, sul colonialismo e su tutti i crimini contro l’umanità commessi da Israele per decenni e non solo dal 7 ottobre. Invitiamo chi lavora nel cinema a immaginare, coordinare e realizzare insieme, durante la Mostra, azioni che diano risonanza al dissenso verso le politiche governative filosioniste: un dissenso espresso nel segno della creatività, grazie alle nostre capacità artistiche, comunicative e organizzative”.

“Noi artistә e amantә dell’arte,

noi professionistә del settore e appassionatә del cinema,

noi organizzatorә, formatorә e addettә all’informazione,

noi che siamo il cuore pulsante di questa Mostra,

ribadiamo con fermezza che non saremo complici ignavә,

che non rimarremo in silenzio,

che non volgeremo lo sguardo altrove,

che non cederemo all’impotenza e alle logiche del potere.

Ce lo impone l’epoca in cui viviamo e la responsabilità di esseri umani.

Non esiste Cinema senza umanità.

Facciamo in modo che questa mostra abbia un senso e che non si trasformi in una triste e vacua vetrina.

Insieme, con coraggio, con integrità”.

L’attacco: “Come si può rendere omaggio a Gerard Butler e Gal Gadot?”

Venice4Palestine scrive poi sui suoi social di essere “amareggiatә dalla risposta ricevuta a mezzo ufficio stampa dalla Biennale che non entra nel merito dei contenuti della nostra lettera”. “Le adesioni alla nostra lettera aperta hanno superato quota 1500 firme in pochissimi giorni: circoli del cinema, festival, sigle di categoria, sindacati, associazioni culturali oltre a registə, interpreti, sceneggiatorə e tutte le maestranze dei vari comparti del cinema, dell’arte, della cultura, della formazione e dell’informazione. Una parte sostanziale e trasversale del nostro settore. Se sono bastate poche ore per radunarsi così in tantә, vuol dire che finalmente il cinema italiano ha scelto di stare dalla parte del popolo palestinese – aggredito e massacrato da decenni – e non riconosce più lo spazio per le mezze parole e l’equidistanza”.

“Invece la comunicazione ufficiale della Biennale sceglie ancora di non menzionare la Palestina e il genocidio in corso, né tantomeno lo Stato di Israele che lo sta perpetuando. Se la Biennale vuole davvero essere un ‘luogo di confronto aperto e sensibile’, allora questo spazio deve essere innanzitutto uno spazio di verità. Apprezziamo ovviamente la presenza di film come The Voice of Hind Rajab della regista Kaouther Ben Hania, ma allo stesso tempo ci chiediamo come si può rendere omaggio a figure come Gerard Butler e Gal Gadot, protagonisti di un film fuori concorso, che sostengono ideologicamente e materialmente la condotta politica e militare di Israele?“.

“Noi sosteniamo la manifestazione STOP AL GENOCIDIO – PALESTINA LIBERA che si svolgerà il 30 agosto al Lido di Venezia, promossa da moltissimi gruppi politici; collettivi e associazioni del veneziano; regionali e nazionali – e sostenuta dalla rete Artisti #NoBavaglio e da tante realtà e firme del cinema. Auspichiamo che la Biennale trovi la formula più adatta per favorirne lo svolgimento”.

“Chiediamo che venga ritirato l’invito a partecipare alla Mostra a Gerard Butler, Gal Gadot e a qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio. E che invece quello spazio venga messo a disposizione di una nostra delegazione che sfili sul red carpet con la bandiera palestinese – dicono gli artisti – .Chiediamo alla Biennale di esporsi con azioni e con posizioni chiare e che si impegni a interrompere le partnership con qualunque organizzazione che sostiene il governo israeliano, direttamente o indirettamente”.