L'attore ha sfoggiato un nuovo colore di capelli in vista del suo nuovo film

Per la prima volta in quasi tre decenni, George Clooney cambia look. Mentre star come Christian Bale, Tom Hanks e Colin Farrell hanno subito trasformazioni fisiche anche drammatiche per i loro film, George, 63 anni, ha sfoggiato la sua caratteristica acconciatura sale e pepe per la maggior parte dei 20 anni di carriera, si legge sul Daily Mail che pubblica le foto dell’attore a pranzo con la moglie, l’avvocato Amal Alamuddin Clooney, a New York City domenica 9 marzo.

Il cambio look per il film “Good Night and Good Luck”

Un sorprendente nuovo look, capelli castani tinti quasi dello stesso colore delle lunghe chiome di Amal, mentre usciva dal ristorante francese Raoul’s, dove la coppia ha incontrato il loro amico avvocato Kevin Johnson. I capelli più scuri di George sono probabilmente per il suo prossimo debutto a Broadway in ‘Good Night, And Good Luck‘, che lo vedrà affrontare il ruolo del leggendario corrispondente di guerra americano Edward R Murrow.

Il colore sembra essere un cambiamento recente – prosegue l’articolo – poiché i capelli di George erano ancora brizzolati alla conferenza stampa per Good Night, and Good Luck al Winter Garden Theatre di Broadway il 6 febbraio. Entro la fine del mese, tuttavia, George aveva iniziato a ad esibire eleganti cappelli di feltro per coprire i capelli, compreso il 28 febbraio, quando l’attore è stato visto con un cappello a quadri nero, bianco e grigio durante una serata nella Grande Mela con la sua affascinante moglie.

