Eleonora Giorgi è morta all’età di 71 anni. L’attrice, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas, aveva scoperto la malattia nel 2023. Negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate a causa delle metastasi, ma fino all’ultimo aveva mantenuto la speranza in “un miracolo”. Nata a Roma nel 1953 da una famiglia di origini italo-inglesi e ungheresi, Eleonora Giorgi si affaccia al mondo dello spettacolo giovanissima, prima nella pubblicità e poi nel cinema. A meno di vent’anni lavora con Federico Fellini nel film ‘Roma’, prima di ottenere il ruolo da protagonista in ‘Storia di una monaca di clausura’ accanto a Catherine Spaak.

A partire dagli anni ’90 e 2000, Eleonora Giorgi si dedicò maggiormente alla televisione, recitando in sceneggiati di successo come ‘I Cesaroni’. Intraprese anche la carriera da regista con ‘Uomini & donne, amori & bugie’ e ‘L’ultima estate’, di cui fu anche sceneggiatrice. Oltre alla lunga battaglia contro il tumore al pancreas, l’attrice soffriva da tempo di artrite reumatoide. Dopo la diagnosi del 2023, parlò spesso dell’importanza della famiglia nei momenti più difficili. I figli Andrea e Paolo, nati dai matrimoni con l’editore Angelo Rizzoli – che l’aveva aiutata a superare la tossicodipendenza – e l’attore Massimo Ciavarro, le sono rimasti accanto fino all’ultimo. Anche Ciavarro, nonostante la separazione, le è stato molto vicino, soprattuto durante il ricovero. “La mia anima è pronta a essere portata via con il vento – aveva detto – Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata