Cresce l’attesa per la notte degli Oscar 2025 in programma a Los Angeles nella notte tra domenica 2 marzo e lunedì 3 marzo secondo l’orario italiano. Sarà possibile vedere in tv la cerimonia di premiazione della 97esima edizione degli Academy Awards, condotta quest’anno per la prima volta dal conduttore televisivo, produttore e comico Conan O’Brien, in diretta su Rai 1 domenica dalle 00.15 con ‘Oscars – La notte in diretta’. Alberto Matano, seguirà in diretta la cerimonia con giornalisti e esperti cinematografici: Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga, Paolo Mereghetti, Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga. In collegamento dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti. La diretta sarà preceduta da uno speciale Tg1 sui momenti più iconici della storia degli Oscar in onda alle 23.35. Una produzione della Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con il Tg1, in onda su Rai1 e su RaiPlay. Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare anche la modalità lingua originale per poter seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.

Le nomination:

Queste tutti i candidati agli Oscar 2025:

Miglior Film:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior Regia:

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Miglior Attrice protagonista:

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Io sono ancora qui

Miglior Attore protagonista:

Adrien Brody – The Brutalist

Timothee Chalomet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Miglior Attore non protagonista:

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Miglior Attrice non protagonista:

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior Sceneggiatura originale:

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Miglior Sceneggiatura non originale:

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior Film Internazionale:

Brasile, Sono ancora qui

Danimarca, The Girl with the Needle

Francia, Emilia Pérez

Germania, Il seme del fico sacro

Lettonia, Flow

Miglior Film d’animazione:

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Miglior Montaggio:

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Miglior Scenografia:

The Brutalist

Conclave

Dune – Parte 2

Nosferatu

Wicked

Miglior Fotografia:

The Brutalist

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Migliori Costumi:

A Complete Unknown

Conclave

Gladiatore II

Nosferatu

Wicked

Miglior Trucco e acconciature:

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Migliori Effetti visivi:

Alien: Romulus

Better Man

Dune – Parte 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Miglior sonoro:

A Complete Unknown

Dune – Parte 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Miglior Colonna sonora originale:

The Brutalist – Daniel Blumberg

Conclave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol and Camille

Wicked – John Powell and Stephen Schwartz

The Wild Robot – Kris Bowers

Miglior Canzone Originale:

“Never Too Late” da Elton John: Never Too Late

“El Mal” da Emilia Pérez

“Mi Camino” da Emilia Pérez

Like A Bird” da Sing Sing

“The Journey” da The Six Triple Eight

Miglior Documentario:

Black box diaries

No other land

Porcelain war

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

Miglior Cortometraggio documentario:

Dead by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Miglior cortometraggio d’animazione:

Beautiful men

In the shadows of the cypress

Magic candies

Wander to wonder

Yuck!

Miglior cortometraggio Live Action:

A Lien – Sam Cutler-Kreutz e David Cutler-Kreutz

Anuja – Adam J. Graves e Suchitra Mattai

I’m Not A Robot – Victoria Warmerdam e Trent

The Last Ranger – Cindy Lee e Darwin Shaw.

Favoriti e pronostici

Nella corsa alla statuetta per il miglior film, il favorito dei bookmaker è ‘Anora’ di Sean Baker, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes. Ma crescono le quotazioni di ‘Conclave’ di Edward Berger dopo il successo ai Sag Awards. Gli attori sono infatti la categoria più numerosa di votanti agli Oscar e sei volte negli ultimi dieci anni la pellicola vincitrice si era aggiudicata anche il premio Sag. Meno chance per ‘The Brutalist’: lanciatissimo dopo la conquista del Golden Globe, ha perso terreno nel proseguimento della stagione dei premi. Il film di Brady Corbet dovrebbe rifarsi però con il miglior attore: Adrien Brody, trionfatore ai Golden Globes, è infatti in pole ma è ancora della partita il Bob Dylan di Timothee Chalamet in ‘A complete unknown’, già vincitore ai Sag.

Per la statuetta di miglior attrice è duello fra la veterana Demi Moore in ‘The Substance’ (premiata a Golden Globes e Sag) e la stella emergente di ‘Anora’ Mickey Madison. Corsa a due tra Baker e Corbet anche per la miglior regia.

Sembra già scritto il copione per i migliori attori non protagonisti con Kieran Culkin (‘A real pain’) e Zoe Saldana (‘Emilia Perez’) dopo aver fin qui dominato la stagione dei premi. Molta incertezza invece per il miglior film internazionale: il brasiliano ‘Io sono ancora qui’ in pole ha infatti superato nelle quote dei bookie il francese ‘Emilia Perez’ -nettamente favorito fino a poche settimane fa- dopo le polemiche per dei post razzisti sui social che hanno coinvolto l’attrice protagonista Karla Sofia Gascon.

