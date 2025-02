Ad annunciarlo è stata la figlia, Nicole Burley, al New York Times

L’attore Tony Roberts è morto a 85 anni. Ad annunciarlo è stata la figlia, Nicole Burley, al New York Times. Versatile attore teatrale candidato al Tony Award, a suo agio sia in opere teatrali che in musical, Roberts è apparso in diversi film di Woody Allen, spesso come migliore amico di Allen.

Roberts, dalla personalità teatrale geniale, ha interpretato ruoli in musical di Broadway molto diversi tra loro, come ‘How Now, Dow Jones’ (1967); ‘Sugar’ (1972), un adattamento del film ‘A qualcuno piace caldo’ e ‘Victor/Victoria’ (1995), in cui ha recitato insieme a Julie Andrews. Ha recitato anche nel film ‘Xanadu’ nel 2007 e in ‘The Royal Family’ nel 2009.

Roberts è apparso anche a Broadway nella commedia di Woody Allen del 1966 ‘Don’t Drink the Water’, ricoprendo lo stesso ruolo nella versione cinematografica, e in ‘Provaci ancora, Sam’ (1969) di Allen, per il quale ha anche girato il film. Altre pellicole di Allen a cui ha partecipato Roberts sono ‘Io e Annie’ (1977), ‘Stardust Memories’ (1980), ‘Una commedia sexy in una notte di mezza estate’ (1982), ‘Hannah e le sue sorelle’ (1986) e ‘Radio Days’ (1987).

“Non sono mai stato particolarmente fortunato ai giochi di carte. Non ho mai vinto un jackpot. Ma sono stato estremamente fortunato nella vita“, ha scritto Roberts nelle sue memorie, ‘Do You Know Me?’. “A differenza di molti dei miei amici, che non sapevano cosa volevano diventare da grandi, sapevo che volevo fare l’attore prima di andare al liceo“.

