Con oltre 50 film in carriera, resta uno degli attori di Hollywood più richiesti e più pagati

Kevin Costner, una delle figure più iconiche del cinema internazionale, compie domani 70 anni. E lo fa in un momento particolarmente effervescente per la sua vita privata e professionale, nel segno di una carriera costellata di successi e scelte, a volte controverse, ma ambiziose.

Sebbene ci siano state iniziali perplessità ai botteghini per il suo ultimo progetto cinematografico, di quattro epici film western, dal titolo ‘Horizon: An American Saga‘, progetto co-scritto, prodotto e interpretato dall’attore, Chapter One ha trovato un nuovo pubblico attraverso lo streaming su Netflix, raggiungendo posizioni di rilievo nelle classifiche di visualizzazione a livello globale. E, a conferma del suo fascino intramontabile, il gossip statunitense racconta di una possibile love story con la diva Jennifer Lopez, da poco di nuovo single proprio come Costner, che dopo quasi vent’anni di matrimonio, l’anno scorso ha divorziato dalla moglie, Christine Baumgartner.

Kevin Costner, con oltre 50 film in carriera, resta uno degli attori più richiesti e più pagati. Salito alla ribalta del grande pubblico con ‘Gli Intoccabili’, a fianco di altri giganti, come Sean Connery e Robert De Niro, il suo momento d’oro si colloca però all’inizio degli anni ’90 quando in sequela, a partire da quell’anno, escono film cult come ‘Balla coi Lupi’, vincitore di 7 premi Oscar e 4 Golden Globe, che lo consacra come icona del cinema coraggioso e fuori dalle mode, e gli vale una statuetta come ‘Miglior regista’. L’anno dopo è la volta di ‘Robin Hood – Principe dei ladri’, e nel ’92 di ‘Guardia del corpo’, tanto per citare alcuni dei suoi ruoli più celebri e importanti, visto che in soli 3 anni è stato impegnato in ben 6 produzioni. L’attore californiano dagli occhi di ghiaccio è Crash Davis, un veterano del baseball, in un classico del cinema sportivo tremendamente divertente, ‘Bull Durham’; ma anche il delinquente Butch Haynes in ‘Un mondo perfetto’, uno dei migliori film di Clint Eastwood; e poi il mutante protagonista di ‘Waterworld’, il film più sottovalutato della carriera di Costner.

Pieno di difetti secondo gli esperti, è ricordato come un grande flop della storia del cinema, forse perché arrivato inaspettatamente dopo le grandi pellicole in cui l’attore era impegnato in quegli anni, ma è certamente un progetto ambizioso, attento alle sorti del pianeta, una pellicola di fantascienza su un futuro distopico, una perla tra tanti film inutilmente costosi. La sua carriera però non subisce battute d’arresto e prosegue con titoli come ‘Terra di Confine’, ‘La rapina’, ‘Le parole che non ti ho detto’, ‘L’uomo del giorno dopo’, ‘Gioco d’amore’, che sono considerate tra le sue migliori interpretazioni. Il suo percorso non si ferma nemmeno adesso e, a 70 anni compiuti, Kevin Costner decide di regalare al mondo del cinema il progetto ‘Horizon’, che tratta della colonizzazione del West e delle tensioni culturali e sociali negli anni prima e dopo la Guerra Civile Americana, in modo completo.

La sua produzione artistica è un viaggio appassionante e, i tanti successi come anche le difficoltà, hanno plasmato la sua carriera di attore, regista e produttore, caratterizzata sempre di più da una visione autentica e lontana dalle logiche commerciali.

