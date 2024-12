La pellicola di Max Nardari con Filippo Contri e Filippo Tirabassi è nella top 5

‘Amici per caso’ conquista la piattaforma Paramount +. Uscito nelle sale cinematografiche la scorsa estate , il film diretto da Max Nardari che è anche co-sceneggiatore è arrivato sulla piattaforma lo scorso novembre ed ad oggi è ancora nella top 5 dei film più visti.

Prodotto dalla Reset Production di Nardari e dalla Adler Entertainment vede come protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi e racconta la storia di due ragazzi che per un fortunato scherzo del destino si ritrovano coinquilini e questa difficile convivenza li costringe a confrontarsi con le rispettive differenze e i rispettivi difetti, conducendo entrambi in un inaspettato percorso di crescita.

“‘Amici per caso’- dichiara Nardari – è il mio quinto film e rappresenta uno spartiacque nel mio percorso artistico. Un lungo lavoro durato tre anni e di cui sono molto orgoglioso e fiero. Il film in pochi mesi ha anche vinto diversi premi come Il Leone di vetro al Festival di Venezia“. La commedia vede anche attori come Rocco Fasano , Beatrice Bruschi, Ludovico Fremont e la partecipazione straordinaria di Marina Suma e Daniel McVicar. Nardari ha anche composto e prodotto la colonna sonora del film distribuita dalla Warner Music Italy .

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata