Michele Bertolini sul film che rappresenta l'Italia come miglior film straniero

“È successo qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare, è tutto sorprendente. Tutti noi abbiamo un grande senso di riconoscenza verso Maura Delpero. Diciamolo: ‘Vermiglio’ agli Oscar è festa nazionale. Sembra un sogno”. Lo ha detto a LaPresse il sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini, commentando la scelta di designare il film girato in Val di Sole per rappresentare l’Italia nella short list per la candidatura come miglior film straniero agli Oscar. “Ci sono oltre 50 persone di Vermiglio nel film con il nostro dialetto, i ricordi dei nostri nonni”, ha aggiunto il sindaco. “La comunità ha voluto bene a Maura: in tre anni di riprese siamo stati tutti uniti, credendoci fino in fondo a quella che all’inizio sembrava solo una scommessa”.

