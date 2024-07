Il regista Kelsey Mann

Il film d’animazione con il maggiore fatturato al botteghino di sempre in Italia

Continua il successo nelle sale cinematografiche di ‘Inside Out 2’ distribuito da Walt Disney S.M.P. Italia. Nella giornata di domenica il film ha incassato, secondo i dati del box office di Cinetel, 2.128.494 euro con 277.493 presenze, portando il totale degli incassi a 29.831.671 euro frutto di 4.031.655 presenze dal 19 al 30 giugno.

Il nuovo film Disney e Pixar Inside Out 2 continua a conquistare il pubblico italiano dopo il secondo weekend di programmazione e diventando così il film d’animazione con il più alto incasso di tutti i tempi in Italia. “Dopo soli due weekend di programmazione Inside Out 2 è diventato il film d’animazione con il maggiore incasso di sempre in Italia. Oltre 4 milioni di spettatori e quasi 30 milioni di euro al botteghino: un risultato davvero fenomenale per il nostro Paese che ci rende felici e orgogliosi, e premia lo straordinario lavoro di tutta The Walt Disney Company per un film che sta continuando a ottenere un grandissimo successo anche in Emea, Nord America e in tutto il mondo, superando il miliardo di dollari a livello globale”, ha dichiarato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia.

Fa divertire un pubblico di tutte le età

“I miei ringraziamenti vanno a Giulio Carcano e al suo team, per aver raggiunto il record di schermi per un nostro titolo d’animazione e per la vincente strategia Sales mirata a sostenere il cinema in Italia durante la stagione estiva; a Davide Romani, Simone Raineri e ai loro rispettivi team per l’eccezionale campagna Marketing, Digital e PR; e a Lavinia Fenu e al suo team, per la versione italiana del film; oltre a tutti gli esercenti italiani e ai nostri partner che hanno lavorato con passione e impegno per l’uscita di questo titolo capace di far emozionare e divertire un pubblico di tutte le età”.

