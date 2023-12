Aveva avuto un ruolo di punta in 'Glory - Uomini di gloria' con Morgan Freeman e Denzel Washington

È morto all’età di 61 anni l’attore Andre Braugher, noto per i ruoli interpretati nelle serie ‘Homicide’ e ‘Brooklyn 99‘. La sua agente, Jennifer Allen, riferisce ad Associated Press che è deceduto dopo una breve malattia. L’attore, nato a Chicago, ha avuto il suo ruolo di punta in ‘Glory – Uomini di gloria’ del 1989, al fianco di Morgan Freeman e Denzel Washington. Si affermò poi per il ruolo del detective Frank Pembleton interpretato per 7 stagioni in ‘Homicide’, serie poliziesca in onda su Nbc, ruolo per il quale vinse il primo Emmy alla carriera come attore protagonista in una serie drammatica nel 1998.

Vinse poi un secondo Emmy come attore protagonista in una miniserie o film per la serie limitata ‘Thief’ del 2006 su FX. In totale Braugher ha ricevuto 11 nomination agli Emmy. Era sposato da oltre 30 anni con la sua co-star di ‘Homicide’ Ami Brabson, i due hanno tre figli.

