Un Lucio Dalla inedito e dalla doppia dimensione: quello americano e quello che a Sorrento compose il suo capolavoro ‘Caruso’. A 80 anni dalla nascita del cantautore bolognese, in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo famoso concerto al Village Gate di New York del 1986, arriva al cinema (in 250 sale) solo lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 novembre ‘Dall’AmeriCaruso – il concerto perduto’, il nuovo film diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music. Da lunedì 20 novembre in digitale e dall’1 dicembre, inoltre, in formato fisico, il concerto sarà disponibile per la prima volta in un album, ‘Dall’AmeriCaruso – Live at Village Gate, New York 23/03/1986′ (Sony Music). Oltre a far rivivere la musica di quella notte a New York, racconta la nascita di ‘Caruso’, brano composto a Sorrento e pubblicato 37 anni fa, il 10 ottobre 1986, tra i più conosciuti e amati della carriera di Dalla. ‘Dall’AmeriCaruso – il concerto perduto’ è un film che nasce riportando alla luce una storia d’amore a più strati: quella napoletana di Caruso e quella che lega Dalla a Napoli e Sorrento (terre che Lucio ha sempre sentito sue), ma anche all’America e al jazz (lui che jazzista era nato e che si ritrovò anni dopo a suonare nel tempio del Jazz internazionale di New York). Alla presentazione del film al cinema Anteo di Milano, oltre a Walter Veltroni erano presenti il regista di quelle immagini Lo Giudice e la cantante e attrice Angela Baraldi, amica di Dalla e presente con lui a Sorrento proprio nei giorni in cui l’artista creò la celebre canzone.

