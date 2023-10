Aveva 91 anni. È nota anche per il suo ruolo in 'The Hustler'

È morta all’età di 91 anni a Los Angeles Piper Laurie, attrice nominata all’Oscar per “Carrie” e “Twin Peaks”. È anche nota per aver interpretato la fidanzata squallida di Paul Newman in ‘The Hustler’. L’emittente tv Turner Classic Movies ha definito Laurie “una delle attrici più celebri e formidabili dell’ultimo mezzo secolo“. Sebbene abbia iniziato come stellina adolescente negli anni ’50, Laurie ha per lungo tempo rinunciato ai riflettori di Hollywood dopo essere rimasta delusa dal trattamento riservato dall’industria nei suoi confronti come giovane attrice e per i ruoli femminili che le venivano offerti non adeguati al suo genere. Quando riapparve sulle scene, un decennio dopo, si ristabilì rapidamente interpretando donne complesse e talvolta tormentate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata