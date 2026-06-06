Roma, rubata lapide tomba Gigi Proietti al Verano

Nel pomeriggio è stata rubata la lapide della tomba di Gigi Proietti nel Cimitero Monumentale del Verano. Ne dà notizia l’Ama, che ha immediatamente denunciato l’accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell’ordine, fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. “L’azienda assicurerà la massima collaborazione agli investigatori per il pieno accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili”, comunica in una nota Ama spa.