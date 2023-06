Un gruppo di escursionisti ha ritrovato resti umani in una zona montuosa della California meridionale dove è scomparso circa 5 mesi fa l’attore Julian Sands. Il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino afferma che il corpo scoperto sabato vicino al Monte Baldy è stato trasportato all’ufficio del medico legale per l’identificazione la prossima settimana. Ulteriori dettagli non sono stati immediatamente disponibili. Sands è un appassionato escursionista e alpinista. È stato dichiarato come disperso lo scorso 13 gennaio dopo essere partito per una escursione su una altura che si erge a più di 3 km a est di Los Angeles. L’attore 65enne di origini britanniche è famoso per il suo ruolo nel film del 1985 ‘Camera con vista’.

