L'attrice americana ha dato alla luce un maschio e una femmina

L’attrice americana Hilary Swank ha dato alla luce due gemelli: un maschio e una femmina. La 48enne protagonista di ‘Million Dollar Baby’ ha pubblicato una foto di lei e dei suoi gemelli che guardano il tramonto su Instagram domenica sera con la didascalia: “Non è stato facile. Ma ragazzi (e ragazze!) ne è valsa la pena“. Nel corso della sua gravidanza, la vincitrice dell’Oscar ha girato la serie della ABC ‘Alaska Daily’. Ha condiviso in un’intervista in ottobre che quando i suoi pantaloni non si adattavano durante le riprese, li ha aperti e si è messa una giacca per nascondere il pancione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilary Swank (@hilaryswank)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata