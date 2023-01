Il film autobiografico di Steven Spielberg vince come miglior film drammatico

Steven Spielberg ha trionfato ai Golden Globe 2023 con il film autobiografico ‘The Fabelmans’, premiato come miglior pellicola drammatica. Spielberg ha anche vinto il premio come miglior regia per la terza volta, era la sua quattordicesima nomination nella categoria. Il regista, ritirando il premio, ha ringraziato le tre sorelle, il padre defunto e la madre Leah Adler, morta nel 2017 e interpretata da Michelle Williams nel film: “Lei è lassù che si sta rallegrando per questo”, ha detto Spielberg.

‘Gli Spiriti dell’Isola’ si è invece aggiudicato il premio per miglior commedia.

