La vendita dei biglietti per Avatar: La via dell’Acqua di Walt Disney Co. ha raggiunto la cifra di 1,52 miliardi di dollari nel mondo, rendendolo il film con il maggior incasso uscito nel 2022. L’epopea di fantascienza, diretta da James Cameron, ha generato vendite per 33,8 milioni di dollari a livello globale mercoledì, secondo una stima della Disney, riportata da Bloomberg.

Il risultato pone il film davanti a Top Gun: Maverick di Paramount Global, il film d’azione di Tom Cruise che ha incassato quasi 1,49 miliardi di dollari dal suo debutto a maggio. Top Gun Maverick ha ottenuto meno della metà dei suoi incassi dall’estero – e non è mai uscito in Cina – mentre il sequel di Avatar ha ottenuto il 69% a livello internazionale, con la sola Cina che ha prodotto 169 milioni di dollari di incasso.

