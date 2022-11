Dal 17 novembre nei cinema la fiaba “trasteverina” con Marco Giallini

L’attrice e cantante romana Giulia Luzi ha collaborato alla colonna sonora de “Il Principe di Roma”, il film con Marco Giallini liberamente ispirato al “Canto di Natale” di Charles Dickens diretto da Edoardo Falcone e prodotto da Lucky Red con Rai Cinema che uscirà il 17 novembre nelle sale di tutta Italia.

Nota al grande pubblico per essere stata la Giulietta di David Zard in ”Romeo & Giulietta – Ama e Cambia il Mondo”, Giulia Luzi ha interpretato “Tutte le notti in sogno”, una delle canzonette romanesche più celebri della storia di Roma e stornello centrale nella narrazione del film, prodotto ed arrangiato in questa nuova versione da Michele Braga.

Commedia in costume ambientata nella Roma papalina della metà dell’Ottocento, il nuovo film di Edoardo Falcone nasce dalla voglia di raccontare l’incontro tra la magia di Dickens e il mondo raccontato dal poeta romanesco Giuseppe Giacchino Belli, tra spiriti guida e un personaggio tormentato obbligato a guardare al proprio passato, presente e futuro interpretato da Marco Giallini. Con lui nel cast anche Giulia Bevilacqua, Andrea Sartoretti, Sergio Rubini, Filippo Timi, Denise Tantucci, Giuseppe Battiston.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata