Aveva 37 anni, tra i ruoli interpretati quello del giovane Hannibal Lecter e di Yves Saint Laurent

E’ morto l’attore francese Gaspard Ulliel. Il 37enne , che nel 2007 interpretò il giovane Hannibal Lecter nel film “Hannibal Lecter – Le origini del male”, è rimasto ferito gravemente mentre sciava nel comprensorio di Rosiere, in Savoia. Inutili i soccorsi e il ricovero in ospedale. Al momento non si hanno altre notizie ufficiali relative all’incidente. L’attore si sarebbe scontrato con un altro sciatore e avrebbe riportato lesioni alla testa.

Ulliel, noto anche per essere apparso nelle pubblicità di profumi di Chanel, ha interpretato anche il ruolo del magnate della moda Yves Saint Laurent nel film biografico del 2014 “Saint Laurent”.

