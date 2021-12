Alla premiere anche Reese Witherspoon e Scarlett Johansson

Bono e The Edge degli U2 hanno presenziato alla premiere di ‘Sing 2’ a Los Angeles domenica. La band irlandese ha scritto una nuova canzone, ‘Your Song Saved My Life’, per la colonna sonora del sequel della commedia musicale d’animazione diretta da Garth Jennings. Bono nella pellicola presta la sua voce alla rockstar Clay Calloway, doppiato da Zucchero nella versione italiana. Alla prima al Greek Theater c’erano anche altri doppiatori illustri del film, come Matthew McConaughey, accompagnato dalla moglie Camila Alves, e Reese Witherspoon e Scarlett Johansson.

Le due attrici nel film cantano proprio brani degli U2, con Johansson che si è cimentata addirittura in un duetto con il leader del gruppo dublinese, sulle note di ‘I Stiil Haven’t Found What I’m Looking For’, e ha eseguito da sola ‘Stuck In a Moment You Can’t Get Out Of’. Le due star di Hollywood poi cantano insieme a Tori Kelly, Taron Egerton e Nick Kroll un altro classico degli U2, ‘Where the Streets Have No Name’.

