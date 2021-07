I due registi americani protagonisti alla Croisette

Sean Penn protagonista al Festival di Cannes. L’attore regista statunitense ha portato sulla Croisette il suo nuovo film ‘Flag Day’, che ha diretto e interpretato, affiancato sul set dalla figlia Dylan Penn. Ma c’è stato anche un altro grande cineasta americano al centro della scena sabato in Costa Azzurra: è Oliver Stone che torna sull’omicidio di John Kennedy con ‘JFK revisited: through the looking glass’ , sui documenti recentemente declassificati riguardo all’assassinio del presidente. Sulla passerella sfilano anche i componenti della Giuria come Spike Lee e Melanie Laurent.

