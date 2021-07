L'annuncio della moglie: aveva 91 anni

É morto Richard Donner, il regista che ha trasformato Christopher Reeve in ‘Superman‘ e Mel Gibson e Danny Glover in compagni di polizia in ‘Arma letale‘. Sua moglie ha detto alla rivista specializzata di Hollywood Deadline che Donner è morto all’età di 91 anni. Trai successi di Donner anche i film “I Goonies“, “Scrooged” e il seguito di “Arma letale”. Donner non è mai stato nominato per un Oscar, ma ha avuto la possibilità di ringraziare l’Accademia quando ha tenuto un tributo in suo onore nel 2017. Al regista è sopravvissuta la moglie e partner di produzione, Lauren Shuler Donner. Nel 1993 hanno fondato la The Donners Company, che ha prodotto successi come “Deadpool”, “The Wolverine” e il succeso “X-Men”.

