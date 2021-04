Un progetto di crowdfunding per riaprire la sala e restituirla alla comunità

Il progetto di crowdfunding ‘Ri-Ciak – Cinema di comunità’ punta alla riapertura della monosala Ciak di via XX Settembre, a Verona, chiusa da 11 anni. Il piano è stato varato dall’Associazione ViveVisioni Impresa Sociale. Una realtà senza scopo di lucro formata da oltre 260 soci: studenti, pensionati, liberi professionisti, commercianti e famiglie, uniti dal desiderio di riaprire lo storico cinema nella città veneta.

La campagna è attiva su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Con Ri-Ciak nuova vita al cinema Ciak a Verona

L’iniziativa ha già ricevuto il sostegno di importanti realtà del panorama culturale e sociale della città, tra cui l’Accademia di Belle Arti e l’Università nel Dipartimento Culture e Civiltà. Risponde a un’esigenza sempre più sentita: rendere la cultura non solo fruibile a tutti, ma inclusiva. Per questo il “nuovo” Ciak non sarà solo una sala, ma anche un luogo in cui sostare, conoscersi, condividere e socializzare. Ospiterà incontri culturali, laboratori, workshop. Mettendo anche a disposizione di associazioni e singole persone gli spazi della struttura.

Con i fondi raccolti grazie alla campagna sarà possibile effettuare numerosi lavori. Si tratta di un primo, ma indispensabile passaggio verso la riapertura completa. E la sala tornerà a essere di nuovo presente nel tessuto del quartiere. Un punto di riferimento sociale e culturale che molti abitanti della zona ricordano ancora con affetto e nostalgia.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/ri-ciak-cinema-di-comunita/

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata