Il regista su Twitter: "Farò il tifo per Ramazzotti e Baglioni"

Gabriele Muccino critico nei confronti della giuria del David di Donatello. “Diciamocelo, cari Giurati del Premio David di Donatello: questa ennesima volta (è dal 2003 che snobbate il mio lavoro), l’avete fatta grossa – ha scritto su Twitter il registra – A perdere non sono io, ma la vostra credibilità, smarrita peraltro da tempo. Farò il tifo per Cludio Baglioni e Micaela Ramazzotti”.

Giurati del @PremiDavid: questa ennesima volta (è dal 2003 che snobbate il mio lavoro), l’avete fatta grossa. A perdere non sono io, ma la vostra credibilità, smarrita peraltro da tempo. Farò il tifo per @miramazzotti e @ClaudioBaglioni #Gliannipiùbelli — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 28, 2021

Tanti i commenti di solidarietà, da chi dice che a premiare il suo lavoro è stato soprattutto il pubblico. Muccino però non si è fermato e ha iniziato anche a criticare alcune delle opere in concorso, come ‘Favolacce’.

Sto provando a guardare da stamattina #Favolacce. Non lo sono ancora riuscito a finire. Sarò poco intelligente o cinefilo per comprenderne la grandezza? (Eppur sono di quelli che quando vedono Dogman, chiamano il regista per ricoprirlo di complimenti). — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) March 28, 2021

