Alice De Andrè e gli insulti sessisti su Instagram: “Trogloditi digitali”

Lo sfogo di Alice De Andrè in un video su Instagram intitolato “Oscenità” dopo che una sua foto pubblicata sul social network aveva subito centinaia di commenti sessisti. Un’immagine senza particolare malizia postata dal Todi Festival – poco dopo uno suo spettacolo – che ritrae l’attrice insieme al direttore del Festival, Silvano Spada. “La cosa che mi sconvolge di più non è che qualcuno abbia guardato il mio seno. Ce l’ho”, dice De Andrè che precisa: “Quello che invece trovo interessante è la velocità con cui, appena compare un corpo femminile, tutto il resto sparisce. Nel giro di qualche minuto non ero più attrice, non ero più una persona che era lì a lavorare, non ero più una donna con qualcosa da dire. Ero diventata due tette con una biografia attaccata dietro“.

L’artista poi ha continuato rivolgendosi direttamente agli autori dei commenti sessisti: “Questa cosa non vi rende più maschi, non vi rende spiritosi, non vi rende neanche trasgressivi. Vi rende semplicemente dei trogloditi digitali“.