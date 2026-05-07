Fiorello show in via del Tritone, la ‘carrambata’ in Vespa al Messaggero

Fiorello show a centro di Roma, tra tennis, sport e celebrità. Il conduttore della ‘Pennicanza’ – insieme al collega Fabrizio Biggio – ha fatto una rapida incursione nella sede del ‘Messaggero’, salutando i fan e concedendosi ai selfie, fra battute e sorrisi. L’artista ha parcheggiato la sua Vespa – decorata personalmente con decine di adesivi, come ha spiegato tra una foto e l’altra – si è sfilato il casco e ha salutato Valeria Solarino e tutti gli intervenuti al Forum Messaggero, un’iniziativa organizzata insieme a Sport e Salute dal quotidiano romano in occasione degli Internazionali di Tennis.

Fiorello e la sua Vespa. Foto: Margherita Lopes LaPresse

L’evento dedicato al tennis

“Stanno per arrivare la copia della Coppa Davis e della Billy Jean King Cup. Oggi abbiamo avuto come ospiti da Rosolino a Luca Barbarossa, ma anche Eleonora Daniele e Giorgio Meneschincheri, che ci hanno raccontato la nuova edizione di Tennis & Friends”, dice a LaPresse il vicedirettore del Messaggero, Alvaro Moretti. “Quella di Fiorello però è stata una vera sorpresa: lui sapeva che noi facevamo questa, cosa io non sapevo che lui sarebbe venuto con Biggio”.

Fiorello con Moretti e Valeria Solarino. Foto: Margherita Lopes LaPresse

Una ‘carrambata’, quella di Fiorello, che non è sfuggita ai romani: per qualche minuto il marciapiedi di via del Tritone si è affollato di fan e fotografi, incuriositi anche dalla Vespa letteralmente ricoperta di adesivi colorati.

Fiorello, Biggio e i fan. Foto: Margherita Lopes LaPresse

Ad incuriosire gli astanti anche l’insolito ingresso del quotidiano romano. “Per l’occasione abbiamo allestito questa zona come un campo da tennis, esponendo pagine dedicate ai 98 anni di storia del Foro Italico, dalla posa della prima pietra nel 1928, alla vittoria di Pietrangeli”, dice Moretti.

Non solo Fiorello: in questi giorni di grande tennis a Roma “avremo tanti altri ospiti del mondo dello spettacolo”, chiosa il vicedirettore senza fare nomi, mentre all’interno del palazzo del quotidiano continua la diretta social: lo show continua.