Portobello, Gifuni: "Paura di strumentalizzazioni? No ma non si parli di cose che non c'entrano con la serie"

Va in scena a Roma la premiere di Portobello, la nuova serie tv di Marco Bellocchio che mette in scena la vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora. “Penso spesso che ormai ciascuno di noi si sia tolto l’illusione che guardare al passato e alla nostra storia possa servire a non commettere gli stessi errori. Credo però che serva molto a comprendere meglio la realtà, a guardare con occhi più lucidi al presente e possibilmente anche al futuro”, dice l’attore Fabrizio Gifuni che recita nei panni di Tortora. “Se ho paura che il mio Enzo Tortora possa essere strumentalizzato? No, non ho paura – spiega l’attore – l’unico nostro timore è che un’opera così importante potesse essere non strumentalizzata ma più che altro potesse creare un ingombro, cioè che si parlasse troppo di cose che non c’entrano nulla con questa serie e si togliesse spazio alla creatività e all’opera di uno dei più grandi registi al mondo”.