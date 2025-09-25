William Shatner, in ospedale lo storico capitano Kirk di ‘Star Trek’

Apprensione per William Shatner, il capitano Kirk della storica serie di ‘Star Trek‘ e in diversi film. Secondo quanto riportato da Tmz, un’emergenza medica ha costretto l’attore 94enne al ricovero in ospedale per accertamenti. Shatner, in particolare, avrebbe avuto un problema di glicemia mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles nel tardo pomeriggio di ieri.

L’attore starebbe comunque “bene” avrebbe riposato “serenamente”. Nonostante l’età Shatner continua a partecipare a eventi e celebrazioni legate all’iconico personaggio interpretato.

“Star Trek” da sx James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, William Shatner, George Takei, Leonard Nimoy, and Nichelle Nichols 1988. (AP Photo/Bob Galbraith, File)

Associated Press / LaPresse

William Shatner, dagli esordi a oggi

William Shatnet è un attore e regista canadese, diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato il capitano Kirk nella storica serie tv ‘Star Trek’.

Shetner nasce a Montreal, in Canada, il 22 marzo del 1931, dopo una laurea in commercio e un lavoro come business manager in un teatro inizia la carriera di attore teatrale ad Ottawa prima di trasferirsi a New York per esordire a Broadway. Nel 1958 la sua prima interpretazione al cinema ne il film Karamazov di Richard Brooks al fianco di Yul Brynner, poi inizia a lavorare in tv. La fama arriva nel 1966 quando venne scelto per il ruolo del capitano James T. Kirk nella serie televisiva Star Trek (1966-1969) che diventa celebre in tutto il mondo. Terminata la terza stagione del serial Shatner continua a interpretare Kirk in diversi film. Altro personaggio di successo fu quello del sergente T.J. Hooker interpretato dall’attore nella serie tv poliziesca omonima prodotta tra il 1982 e il 1986 e trasmessa anche questa anche in Italia.

Shatner nello spazio

Per tutta la sua carriera Shatner continua a lavorare in tv e al cinema recitando di diverse commedie: nel 2005 vince un Golden Globe come miglior attore non protagonista nella serie tv Boston Legal. Nel 2021 il capitano Kirk vola veramente nello spazio: è uno degli astronauti a bordo della navicella New Shepard di Blue Origin e diventa il più anziano essere umano andato nello spazio all’età di 90 anni e mezzo.