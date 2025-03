Petrecca, Zurzolo, Pacchetti e Terzulli i prescelti dall'ad Rossi

Paolo Petrecca per Rai Sport (in quota Fratelli d’Italia), Federico Zurzolo per RaiNews24 (in quota Forza Italia), Roberto Pacchetti per la TgR (in quota Lega) e Pierluca Terzulli (indicato dai Dem) per il Tg3 sono i 4 curricula dei direttori che verranno nominati dall’ad Rai Giampaolo Rossi nel cda in programma domani.

Il valzer dei generi

Anche i generi subiranno una ventata di cambiamento nel cda di domani. Ai consiglieri stanno arrivando i curricula di chi verrà nominato responsabile dei generi. Marcello Ciannamea lascerà l’Intrattenimento Prime Time (al suo posto William Di Liberatore). Per Ciannamea c’è la direzione Contenuti digitali e transmediali. Stefano Coletta diventa il responsabile della nuova direzione Coordinamento Generi. Alla Distribuzione al posto di Coletta va Maurizio Imbriale. Cambio al vertice anche a Rai Cultura (Fabrizio Zappi al posto di Silvia Calandrelli) e a Rai Documentari (Luigi Del Plavignano). I due pensionati Luca Milano e Fabrizio Ferragni vengono rispettivamente sostituiti da Roberto Genovesi (direzione Rai Kids) e Maria Rita Grieco (direzione Offerta Estero).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata