Per la partita di Coppa Italia su Canale5 4,4 milioni di spettatori

Il calcio vince la sfida degli ascolti tv. Nella serata di ieri, martedì 25 febbraio, su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Inter-Lazio ha fatto segnare 4.240.000 spettatori con uno share del 20.5% (primo tempo 4.398.000 – 19.7%, secondo tempo 4.084.000 – 21.6%). Su Rai1 il secondo appuntamento con ‘Miss Fallaci’ ha registrato 2.703.000 spettatori pari al 13.3% di share per il primo episodio e 2.102.000 spettatori con 13.2% nel secondo. Su Rai2 ‘Stasera tutto è possibile’ ha intrattenuto 2.096.000 spettatori pari al 13.7%. Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.494.000 spettatori e l’8.8% mentre ‘DiMartedì Più’ 485.000 spettatori con il 7.8%. Su Italia1 ‘Le Iene Show’ ha radunato davanti al video 1.349.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’ ha totalizzato 695.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 ‘Le Ragazze’ hanno fatto segnare 586.000 spettatori e il 3%.

Ascolti Rai

Oltre 2 milioni 400 mila spettatori hanno seguito i due episodi della serie ‘Miss Fallaci’, in onda su Rai 1, che registra il 13,2% di share, mentre su Rai 2 la puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ ottiene il 13,7% con 2 milioni 96 mila spettatori. Su Rai 3 la nuova edizione de ‘Le ragazze’ con Francesca Fialdini segna il 3% con 586 mila spettatori. In seconda serata su Rai 1 ‘Porta a porta’ si attesta ll’8,7% di share con 623 mila spettatori, mentre su Rai 2 ‘Stasera c’è Cattelan’ sfiora il 10% (9,7%) con 475 mila spettatori.

Sempre ottimi ascolti per “L’eredità” con il 27,3% e 4 milioni 749 mila spettatori e per “Cinque minuti” con il 24,6% e 5 milioni 113 mila spettatori; seguito da “Affari tuoi” che sfiora il 27% di share con oltre 6 milioni di spettatori (26,9%; 6 milioni 23 mila spettatori). In access prime time su Rai 3 il tradizionale appuntamento con ‘Blob’ si attesta al 5,6% con 1 milione 102 mila spettatori. A seguire “Via dei matti n.0” segna il 5,3% con 1 milione 77 mila spettatori, saliti a 1 milione 214 mila per “Il cavallo e la torre” (share 5,8%) e a 1 milione 614 mila per la soap “Un posto al sole” (share 7,2%).

Nel daytime di Rai 1 si segnalano ‘Unomattina’ al 17,7% con 852 mila spettatori; “Storie italiane” al 18,4% con 870 mila spettatori (nella prima parte) e al 18,7% con 1 milione 84 mila spettatori (nella seconda parte); ‘È sempre mezzogiorno!’ al 18,1% con 1 milione 857 mila spettatori; ‘La volta buona’ al 14,9% con 1 milione 790 mila spettatori (nella prima parte) e al 19,2% con 1 milione 886 mila spettatori (nella seconda parte); ‘Il paradiso delle signore’ al 19,4% con 1 milione 762 mila spettatori e ‘La vita in diretta’ al 21,1% con 2 milioni 289 mila spettatori.

Nella mattinata di Rai 2 ‘Radio2 Social Club’ segna il 4,8% con 226 mila spettatori, ‘I fatti vostri’ l’8,3% e il 9,6%, nella prima e nella seconda parte, rispettivamente con 540 mila spettatori e con 951 mila spettatori. Nel pomeriggio di Rai 2 l’appuntamento alle “Ore 14” si attesta al 7,9% con 941 mila spettatori; ‘BellaMà’ ottiene il 6,5% con 613 mila spettatori (nella prima parte) e il 7,2% con 648 mila spettatori nella seconda parte. ‘La porta magica’ segna il 3,7% con 348 mila spettatori. La sfida di calcio femminile di Nations League Italia-Norvegia registra il 2,8% con 433 mila spettatori.

Su Rai 3 ‘Agorà’ ottiene il 5,5% con 283 mila spettatori. Da segnalare anche ‘ReStart’ al 4,9% con 224 mila spettatori, “Elisir” al 4,8% con 242 mila spettatori, “Mixer storia” al 3,5% con 218 mila spettatori, ‘Quante storie’ al 5,2% con 616 mila spettatori, ‘Passato e Presente’ al 4,2% con 545 mila spettatori, ‘Eccellenze italiane al 3,1% con 303 mila spettatori e ‘Geo’ al 12,4% con 1 milione 363 mila spettatori.

Ascolti Rai Total Audience

Nella rilevazione della Total Audience rilasciata da Auditel, la Rai fa registrare nella prima serata un ascolto di 8 milioni 12mila 197 spettatori, con il 35,9% di share. Nell’intera giornata, invece, il dato Total Audience è di 3 milioni 355mila 377 spettatori, corrispondenti al 37% di share. In seconda serata lo share è del 31,5% con 2 milioni 972mila 308 spettatori. Per quanto riguarda i programmi di prima serata, su Rai 1 ‘Miss Fallaci’ è stato visto da 2 milioni 420mila 64 spettatori, con il 13,2% di share, su Rai 2 ‘Stasera tutto è possibile’ da 2 milione 110mila 51 spettatori, pari al 13,1% di share, e su Rai 3 ‘Le ragazze’ da 589mila 451 spettatori, con il 3% di share.

Ascolti Mediaset

Mediaset segnala in particolare: “Su Canale 5, in access prime-time, ‘Striscina la notizina’: 3.189.000 spettatori con il 18.47% di share sul pubblico attivo; a seguire, ottimi ascolti per ‘Inter-Lazio’: la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia domina la prima serata con 4.240.000 spettatori e il 20.56% di share individui (23.51% di share attiva); in seconda serata, ‘Coppa Italia Live’ registra il 11.72% di share attiva con 1.329.000 spettatori; in day-time: ‘Mattino Cinque News’: leader di fascia con, nella 1a parte, 1.087.000 spettatori e il 22.73% di share individui (24.49% di share attiva) e, nella 2a, 918.000 spettatori e il 19.73% di share individui (20.09% di share attiva); ‘Forum’: leader di fascia con 1.390.000 spettatori e il 18.01% di share individui; ‘Uomini e Donne’: 2.450.000 spettatori con il 26.29% di share attiva; ‘Amici’: 1.518.000 spettatori con il 20.8% di share attiva; ‘Pomeriggio Cinque’: al vertice di fascia sul pubblico attivo con, nella 1a parte, il 16.03% di share e 1.266.000 spettatori e, nella 2a, il 15.97% di share e 1.385.000 spettatori; ‘Avanti un Altro!’: leader del preserale sul pubblico attivo con il 23.15% di share e 3.190.000 spettatori. Su Italia 1, in prima serata, benissimo ‘Le Iene Show’: 1.349.000 spettatori con il 14.62% di share attiva; su Retequattro, in access prime-time, ‘4 di sera’ ottiene, nella 1a parte, 1.047.000 spettatori; nella 2a, 969.000 spettatori; a seguire, ‘È sempre Cartabianca’ registra 695.000 spettatori (4.93% di share individui), con picchi di 1.316.000; in day-time: ‘Mattino 4’: 6.03% di share individui; ‘Lo sportello di Forum’: 863.000 spettatori con il 7.26% di share individui; Tg4 ‘Diario del Giorno’: 4.49% di share individui”.

