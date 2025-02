Simone Cristicchi si è posizionato quinto nella finale di Sanremo 2025. Davanti a lui Fedez, Brunori Sas, Lucio Corsi e Olly. “È stato bellissimo leggere nei nostri occhi quell’emozione particolare che si prova quando sei a un passo dalla vittoria”, ha detto l’artista a margine della conferenza stampa di chiusura del Festival. “Sono felicissimo comunque, questo quinto posto per me significa molto perché pur non avendo milioni di follower – ci tengo a precisare, io faccio teatro nella vita soprattutto – sono riuscito con questa canzone ad arrivare al podio se così si può dire. Arrivare al cuore degli italiani è stato il premio più grande“, ha aggiunto. Il cantautore, inoltre, ha portato a casa il premio sala stampa Lucio Dalla e il premio Giancarlo Bigazzi.

