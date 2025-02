Una signora l'accusa: "Mandi la gente in galera per niente"

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita verbalmente fuori dall’hotel dove alloggia a Sanremo. Sui social è stato diffuso un video in cui si vede la giornalista discutere con una signora, che l’accusa “di mandare in galera la gente innocente”, riferendosi presumibilmente a Chiara Ferragni. “Guarda che lei è capace di difendersi da sola, non è una scema. Hai capito che non è scema?”, ha detto la signora, parlando con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

“Ma guarda questa, che fa andare in galera la gente per niente, ‘sta pazza. Dimmi che mestiere fai, lascia perdere vai”, ha aggiunto. “Se continui a parlare chiamo i Carabinieri”, ha esclamato la giornalista.“Perché ti arrabbi così tanto? Non sei capace di parlare con calma, ti sei rivelata per quella che sei, cretina che non sei altro”, ha continuato la donna.

Lucarelli ha poi deciso d’intervenire in prima persona per spiegare cosa fosse successo, attraverso alcune storie su Instagram. “Come sempre nessun collega (che poi pubblica cose a caso) si prende la briga di chiamarmi e chiedere di contestualizzare una non notizia. Dunque lo faccio io, al solito”, si legge.”Volevo solo tornare in camera perché avevo un collegamento tv dopo poco, ma un ragazzo di una piccola radio mi chiede se può intervistarmi e dico ok. A quel punto molti mi vedono e alcuni si piazzano intorno per aspettare che finisca – racconta Lucarelli – Finisco e le scale sono bloccate dalla gente che mi chiede foto e autografi“.

E ancora: “Io sono gentile con tutti, nonostante non abbia tempo perché ho La vita in diretta. Quando ho quasi finito e sono ormai in cima alle scale, una signora che mi passa accanto dice alla gente: ma vi fate pure la foto con questa che fa suicidare… Fa mettere in galera? E via dicendo – spiega la giornalista sui social e aggiunge – Ovviamente la signora è il felice risultato di un clima ben specifico che si sta delineando molto chiaramente: gli ignoranti che spingono gli ignoranti”, prosegue.

E conclude: “La signora è stata fortunata, perché viste le cose orribili che uscivano dalla sua bocca, una persona meno controllata la faceva rotolare giù dalle scale. E poi dicono che a Sanremo quest’anno non succede niente, tiè. La quota matta, almeno, l’abbiamo coperta”. Poi la giornalista aggiunge ulteriori dettagli, condividendo una serie di post di suoi follower secondo cui la donna che l’ha aggredita sarebbe una conoscente della mamma di Ferragni, con la quale sarebbe stata immortalata anche in alcuni scatti fotografici: “Leggo che la signora non era esattamente la prima passante”, afferma Lucarelli, che poi aggiunge: “Questa signora che urlava tu volevi far suicidare Ferragni, tu vuoi mandare in galera le persone è una vip hunter seguita da Chiara, Marina e un po’ tutta la famiglia Ferragni (è piena di loro like e di foto insieme)”. E in conclusione la battuta: “Vabbè, comunque mi fanno più paura quelli che potrebbe mandarmi Fedez”.

