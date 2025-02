L'ex direttore artistico commenta: "Il Festival è in buona salute"

Prova del nove superata per il Festival Sanremo 2025 di Carlo Conti che registra un boom di ascolti anche nella seconda serata: stando ai dati della total audience sono stati 11 milioni e 800mila, con uno share del 64,6%, gli spettatori che hanno seguito la puntata con Balti, Malgioglio e Frassica nel ruolo di co-conduttori e Damiano David in quello di super-ospite. Non solo: stando al dato standard auditel relativo alla tv tradizionale in 11,4 milioni hanno assistito alla kermesse martedì sera. Un numero superiore a quello registrato da Amadeus nella stessa serata dello scorso anno (in quel caso furono 10 milioni e 361mila gli spettatori).

La stima e l’affetto di Amadeus

L’ex direttore artistico concede così l’onore delle armi a Conti: secondo quanto risulta a LaPresse, Amadeus ha espresso stima e affetto nei confronti del collega, ritenendolo autore di un grande Festival, oltre a essersi scambiato con lui dei messaggi di in bocca al lupo. Dunque si sono sentiti in questi giorni? Conti in conferenza stampa ha glissato: “Credo voglia far passare questo ciclone, ancora non mi ha messaggiato e io non ho avuto tempo”, ha detto, tornando a ribadire – in ogni caso – di non voler parlare di sfide. “La cosa non è Conti batte Amadeus ma che il Festival sia in buona salute. Io ho cercato di farlo nel mio modo e il pubblico ha apprezzato”, ha precisato.

La soddisfazione dei vertici Rai

Ma i risultati non si discutono e Conti incassa ancora una volta l’apprezzamento dei vertici Rai: “L’ottimo risultato ottenuto dalla seconda serata del Festival dimostra la qualità del lavoro di Carlo Conti che ha saputo creare uno spettacolo fatto di musica, di leggerezza e di momenti profondamente coinvolgenti. Sanremo ’25 ha saputo conquistare il pubblico di ogni età, con numeri da record”, hanno commentato Giampaolo Rossi e Roberto Sergio, rispettivamente Ad e Dg dell’ex viale Mazzini. Entrando nel dettaglio degli ascolti: il picco in termini di ascoltatori medi (16,5 milioni) si è registrato durante l’esibizione al pianoforte del baby prodigio Alessandro Gervasi alle 22.14.

Frassica picco di share

Il 70% di share, invece, alle 23.57 con Nino Frassica in scena. Nella fascia di età 15-24 anni il picco di share (91,4% in media) è stato raggiunto intorno alle 00.35, in corrispondenza dell’esibizione di Willie Peyote, quello degli spettatori alle 22.17 durante una delle apparizioni di Malgioglio. In generale, nella fascia 15-24 anni lo share medio è stato dell’85,6%. Seguono quelle comprese tra 4 e 14 anni (74,7%), 25-34 anni (71,8%), 35-54 anni (67,2%) e over 55 (58,5%). Poi le performance social: 103 milioni le video views (+44% sulla seconda serata del 2024 e 96% sulla prima di quest’anno), mentre l’engagement medio è stato di 21,5 milioni (+12% sul 2024 e +18% sulla prima serata del 2025).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata