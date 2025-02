Giorgia

Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro sono i più votati nella prima serata di Sanremo 2025 dalla Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, che era l’unica votante della prima serata. La top five è stata annunciata dai conduttori Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici “in maniera randomica”, cioè non in ordine di voti ottenuti.

I titoli delle loro canzoni sono: ‘Incoscienti Giovani’ (Achille Lauro), ‘Quando sarai piccola’ (Simone Cristicchi), ‘Volevo essere un duro’ (Lucio Corsi), ‘La cura per me’ (Giorgia), ‘L’albero delle noci’ (Brunori Sas), tutti testi che toccano temi sociali.

Stando agli applausi del pubblico dell’Ariston i cinque promossi sono anche tra coloro che hanno ricevuto più consensi.

Tra i primi 5 non ci sono Fedez, Olly e Tony Effe che dovrebbero risalire la china con il televoto, visto che sono molto amati dai più giovani, i quali sono i maggiori votanti al televoto.

