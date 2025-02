Il cantante: "A Conti ho dato invano 3 brani. Ecco perché ero geloso di Massimo Ranieri"

“Sanremo 2025? Da domani lo guarderò. E non mi è mai passato per la testa di condurlo, non accetterei mai di farlo nemmeno se me lo proponessero, non ci penso proprio. Mi piacerebbe semmai essere in gara, quello sarebbe il mio pane”. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Al Bano Carrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. È vero che lo scorso anno però andò vicino a una nuova partecipazione? “L’anno scorso il signor Amadeus non ha rispettato i patti – ha detto Al Bano a Un Giorno da Pecora -. Quest’anno invece avevo presentato tre canzoni, uno più bella dell’altra, erano fantastiche…”.

Geloso di Massimo Ranieri quando lavorò con Romina

“C’è stato un periodo in cui ero geloso di Ranieri: è stato quando Massimo lavorava con Romina. Come mai? Quando si ama si è naturalmente gelosi e io avvertivo che tra i due poteva nascere qualcosa”. Lo rivela Al Bano a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Dissi a Romina – rivela il cantante – ‘fai quello che vuoi’. E lei rispose dicendomi ‘Al Bano, ma io ti amo, per questo ci siamo sposati’”.

“A fine agosto concerto pace a Mosca nella Piazza Rossa”

“Io amico di Putin? Amicizia è una parola grossa. Quando l’ho conosciuto ho pensato che lui fosse l’uomo più occidentale che ci fosse in Russia. Ai tempi ricordo che Berlusconi mi diceva sempre ‘salutami Vladimir’. Lui che lo chiedeva a me…”. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, Al Bano Carrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Da quando è iniziata la guerra invece ho preso distanze e non ho più cantato lì. Recentemente però mi è arrivato un sms dall’impresario russo che mi ha presentato Putin”. E cosa c’era scritto? “Preparati perché a fine agosto o al massimo agli inizi di settembre – ha detto a ‘Un Giorno da Pecora’ il cantante – faremo il concerto per la pace sulla Piazza Rossa. E io sono straconvinto che sarà così”.

