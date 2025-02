Prima di entrare nel merito del giudizio, i legali della Rai chiedono anche la sospensiva della sentenza del Tar

La Rai ha presentato il ricorso al Consiglio di Stato, contro la sentenza del Tar della Liguria che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del Festival al comune di Sanremo.

Secondo i giudici amministrativi della Liguria infatti l’affidamento, del Festival della Canzone Italiana, deve passare attraverso una gara d’appalto pubblica. Il ricorso al tribunale amministrativo della Liguria, era stato proposto dai legali della casa discografica ‘JE’. Prima di entrare nel merito del giudizio, i legali della Rai chiedono anche la sospensiva della sentenza del Tar.

La nota della Rai

“Rai informa di aver proposto appello avverso la sentenza del Tar Liguria avendo interesse a far accertare la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune di Sanremo le aveva concesso in uso esclusivo il marchio ‘Festival della Canzone Italiana’, fermo restando che – come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata – nessuno al di fuori di Rai è titolato a organizzare il Festival nella sua versione attuale i cui diritti spettano a quest’ultima in via esclusiva“. Lo si legge nella nota della Rai in merito alla decisione, come anticipato da LaPresse, di appellarsi al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Liguria sull’affidamento del Festival di Sanremo.

