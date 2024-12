Tra di loro anche il manager Roger Nores

Cinque persone sono state accusate per la morte del cantante degli One Direction, Liam Payne, in Argentina, dicono le autorità locali. La star 31enne è morta il 16 ottobre dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Si apprende dalla Bbc che la direttrice dell’hotel, Gilda Martin, e il suo receptionist, Esteban Grassi, così come l’amico e manager di Payne, Roger Nores, sono stati accusati di omicidio colposo. Ezequiel Pereyra – che lavorava anche lui nell’hotel – e Braian Paiz, un cameriere, sono stati accusati di aver fornito droga al cantante.

