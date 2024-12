Il conduttore televisivo Teo Mammucari si lancia in una nuova sfida con sé stesso portando la sua comicità in teatro con il nuovo spettacolo ‘Appuntamento al buio’: un monologo ironico e intimo in cui il mattatore si racconta al pubblico. “Uno spettacolo comico che parla di sesso, rapporti e matrimoni” ha detto Mammuccari intervistato da LaPresse.

Il tour teatrale del nuovo show ha preso il via il 15 novembre dal Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina e toccherà alcuni dei principali teatri italiani.

