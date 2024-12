Edoardo Bennato con Velia Iacovino

Al 'Franco Cuomo International Award 2024' riconoscimenti per Gabriele Lavia per il teatro, Elisabetta Sgarbi per l’editoria

Ospite speciale della decima edizione del Franco Cuomo International Award è stato Edoardo Bennato. Alla cerimonia a Palazzo Giustiniani è stato premiato “per il suo straordinario talento poliedrico che si esprime non solo attraverso la musica ma anche magistralmente attraverso la pittura che con la musica non cessa mai di dialogare e di farsi pratica civile, emozionando e smuovendo le coscienze”.

Il Franco Cuomo International Award compie dieci anni e in questa edizione speciale, che si tiene in un momento segnato da conflitti, guerre, cambiamenti epocali, dà spazio a talenti, creatività e buone pratiche, tutto ciò che costituisce il presente migliore del nostro Paese. Il Premio, che si è tenuto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si propone di valorizzare nuove forme di espressione culturale, sociale e umana, rimettendo in campo il futuro.

Il Premio alla Carriera per il Teatro è stato assegnato all’attore e regista Gabriele Lavia. Il premio per l’Editoria e la promozione culturale a Elisabetta Sgarbi, fondatrice de La Nave di Teseo; per il Giornalismo a Domenico Iannacone e Angela Mariella; per la Letteratura alla scrittrice italo-palestinese Sarah Mustafa. E riconoscimenti sono andati anche ad altri importanti intellettuali, che rappresentano l’eccellenza nei settori della saggistica, dell’arte, dello spettacolo: lo storico Davide Grippa, per i suoi studi sul caso Matteotti; la sociologa Maria Luisa Maniscalco, che ha indagato le dinamiche settarie e i fenomeni di radicalizzazione all’interno dell’Islam; l’attrice Arianna Ninchi, che continua a farsi portavoce di donne indimenticabili, restituendo loro presenza e forza sulle scene contemporanee; Silvano Spada, ideatore e fondatore del Todi Festival e de l’Off/Off Theatre di Roma; il pittore Riccardo Rossati e la scultrice Antonia Spinosa.

Un award speciale è assegnato inoltre insieme all’ European Center for Peace and Development – Università della Pace ad Alessandro Saggioro delegato dalla Rettrice della “Sapienza” nella rete RUniPace (la Rete universitaria per la Pace) che ha ideato e reso operativo un inedito progetto scientifico, il “Dottorato di interesse nazionale in Peace studies”.

Premiati in collaborazione con l’Associazione Per il Meglio della Puglia, main sponsor del Franco Cuomo International Award, Carlos Solito per la documentaristica; Giorgio D’Ecclesia, founder e Ceo di Radiospeaker per la cultura radiofonica; il Comune di Lesina per la sostenibilità, la provincia di Brindisi per il costante impegno alla realizzazione degli impegni dell’Agenda 2030; la Bottega degli Apocrifi, per la promozione della cultura del teatro nel territorio; la start-up Vibre per aver sviluppato tecnologie in grado di ridurre l’errore umano sul lavoro. Una Menzione speciale è stata attribuita alla Clinica Legale “I diritti dei senza fissa dimora e dei migranti” istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia in convenzione con l’Associazione “Avvocato di strada – Odv”.

