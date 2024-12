Milly Carlucci

Bene anche il programma a seguire a notte inoltrata su Rai1 'La vita è meravigliosa' 20.7% di share

Nella serata tv di ieri, sabato 30 novembre 2024, su Rai1 la decima puntata di ‘Ballando con le Stelle’ ha conquistato una media di 4.410.000 spettatori pari al 23.6% di share nel segmento ‘Tutti in pista’ e 3.734.000, 29% nel programma. Ottimo risultato a seguire anche per ‘La vita è meravigliosa’ con Vira Carbone (20.7%). Su Canale5 la replica di ‘Tutti per Uno Capolavoro con Il Volo’ 1.792.000 spettatori con share del 13%. Su Rai2 ‘S.W.A.T.’ 801.000 spettatori pari al 4.6% (813.000, 4.46% e 791.000, 4.80 nei due episodi). Su Italia1 ‘Il grande gigante gentile’ 896.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 ‘Sapiens Un Solo Pianeta’ 522.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 il film ‘…Continuavano a chiamarlo Trinità’ 928.000 spettatori (5.8%). Su La7 ‘In Altre Parole’ 1.077.000 spettatori con il 6.1%. Su Tv8 ‘Sprint Race di Formula 1’ 448.000 spettatori (2.6%). Sul Nove ‘Accordi & Disaccordi’ 376.000 spettatori con il 2.4%.

