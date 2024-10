Enrico Lucci alla Festa del Cinema di Roma ha chiesto all'attore chi preferisce tra Trump e Harris

Enrico Lucci alla Festa del Cinema di Roma ha beccato l’attore Johnny Depp e, viste le imminenti elezioni americane, non si è fatto scappare l’occasione di domandargli chi preferisce tra Donald Trump e Kamala Harris.

Nell’esilarante filmato in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), la star hollywoodiana – una delle poche che ancora non si è espressa sulle elezioni Usa 2024 – fa di tutto per defilarsi dall’inviato del tg satirico che non lo molla un attimo.

