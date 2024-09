La giornalista: "Fa beneficenza a favore di fotografi, poi aiuta il suo amico Lucci". La replica: "Se vuoi ti insegno come si fa"

Botta e risposta social tra Selvaggia Lucarelli e Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez, dopo l’arresto di diciotto capi ultras di Inter e Milan in un’inchiesta in cui il rapper (all’anagrafe Federico Lucia) compare, da non indagato, in alcune intercettazioni. La giornalista, nelle sue storie Instagram, riporta che Fedez pochi giorni fa inaugurava a Roma una casa di accoglienza in un bene confiscato alla criminalità: “Due giorni fa era qui, a fare la sua beneficenza a favore di fotografi“, scrive. Sottolinea però successivamente che da alcune intercettazioni emergerebbe un’amicizia tra il cantante e Luca Lucci, uno dei capi ultras del Milan arrestati lunedì. “Da una parte ristruttura i beni confiscati alla criminalità con fotina sui giornali, dall’altra vuole (…) aiutare il suo amico Lucci a gestire, tramite anche terze persone, uno dei più famosi locali milanesi“, scrive Lucarelli. Parole che hanno presto provocato la dura reazione della madre di Fedez, che replicando in un’altra storia Instagram ha detto: “Cara Selvaggia Lucarelli, se vuoi ti insegno come si fa” a fare beneficenza. Lucarelli ha a sua volta commentato queste parole scrivendo: “Non c’è bisogno signora! Faccio già il mio, grazie. Se vuole le insegno io come si fa, ma senza fotografi“.

