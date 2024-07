Secondo il tribunale il fatto non costituisce reato

Dopo la celebre esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2020, l’interruzione durante l’esecuzione, il brano modificato e l’abbandono del palco, oggi in Tribunale a Imperia si è chiusa la vicenda giudiziaria fra Marco Castoldi, in arte Morgan, e Bugo, Cristian Bugatti. Morgan è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti di Bugo perché il fatto non costituisce reato. Dopo l’episodio del festival i due vennero squalificati dalla gara. “Aspetteremo le motivazioni”, il commento del procuratore capo di Imperia Alberto Lari.

Morgan: “Non mia vittoria ma di impegno e serietà”

“Processo Bugo-Morgan: vince Morgan. Complimenti agli avvocati Rossella Gallo e Leonardo Cammarata. Oggi non è la mia vittoria ma quella dell’impegno e della serietà. Sia perché gli avvocati hanno studiato in modo profondo e capillare e hanno lavorato con abnegazione e sia perché è stata data fiducia alla verità, e ha trionfato, come Cioran insegna: la verità in ultima istanza trionfa sempre”, il commento di Morgan dopo la sentenza.

