Il comico genovese nel suo show sul NOVE

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza nelle vesti di Papa Francesco battuto da Chiara Ferragni negli ascolti di domenica scorsa da Fazio a Che tempo che fa: “…dovete smetterla di leggere i titoli. “La Ferragni batte il Papa” è solo un titolo per far vendere i giornali…bisogna fare un’analisi più approfondita. […] Bisogna imparare a leggere le curve! Dipende tutto dal monologo della Littizzetto che viene dopo. Domenica dopo la Ferragni la Littizzetto è entrata col chirurgo che ha rifatto il culo a una donna che è scappata senza pagare…poi c’è stato il nero di pubblicità e dopo è rimasta al 15% per mezz’ora e quello ti alza lo share de brutto! Dopo di me invece ha fatto il pippotto sul covid e sui vaccini ed è rimasta al 13 col pippotto! Se entrava col chirurgo dopo di me rimaneva al 16%. Avete capito adesso? L’unica cosa che devo aumentare sono i follower di Instagram”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”

